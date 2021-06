Pedraz envia a judici la família Pujol i Francesc Robert

Actualitzada 16/06/2021 a les 17:39

El jutge de l'Audiència Nacional espanyola Santiago Pedraz ha acordat l'obertura de judici oral contra l'expresident català Jordi Pujol i els seus set fills per formar presumptament una organització criminal que s'hauria enriquit durant dècades amb activitats corruptes valent-se de la seva posició política, i ha demanat a la família que dipositi 7,5 milions d'euros per cobrir les eventuals responsabilitats civils. El jutge també envia a judici diversos empresaris que haurien facilitat als Pujols les seves activitats, entre ells l'exdirector de RTVA, Francesc Robert, i l'exdirector d'Heliand, Jorge Barrigón. Tots dos s'enfronten a una petició de pena de dos anys de presó, dos d'inhabilitació i 60.000 euros de multa.Pedraz porta a la banqueta dels acusats a tota la família, a excepció de la dona de l'expresident, Marta Ferrusola --a la qual va exonerar pel seu estat de salut després que la defensa presentés un informe mèdic en el qual al·legava que patia demència severa--, així com a altres 11 persones, entre elles Mercè Gironés, l'exdona del primogènit dels Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, i diversos empresaris.Els imputa presumptes delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capitals, delicte continuat de falsificació de document mercantil, delicte de frustració en l'execució i fins a set delictes contra la Hisenda Pública. Per garantir les possibles responsabilitats civils per aquests últims, demana a Jordi Pujol Ferrusola que dipositi 7,5 milions d'euros i a la seva exdona, altres 400.000 euros, en el termini de deu dies, amb l'advertència d'embargament dels seus béns si no ho fan o es declaren insolvents.Tot i això, el jutge ha ratificat la situació de llibertat de tots els processats al considerar que "no hi ha la necessitat d'assegurar la presència dels acusats en les sessions del judici oral" que se seguiran a l'Audiència Nacional. A més, Pedraz ha donat un mes, fins al 16 de juliol, als acusats perquè presentin escrit de defensa davant les acusacions formulades, un lapse de temps que entén "proporcional" a "la complexitat de la causa".