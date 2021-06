La policia busca més trampes per a ciclistes a Alàs i Cerc

Actualitzada 16/06/2021 a les 06:52

Els mossos d’esquadra i els agents rurals de l’Alt Urgell van informar ahir que realitzaran patrulles per Alàs a la recerca de més paranys per a ciclistes després que un veí de la Seu d’Urgell denunciés dilluns la presència d’un al camí vell de Vilanova de Banat. En aquest cas es va tractar d’una corda de plàstic lligada a costat i costat d’una sendera, a una altura de poc més d’un metre, que va provocar una cremada important al coll al ciclista després d’impactar-hi. Fonts del cos policial van assegurar que a part de buscar pel municipi d’Alàs, també vigilaran la resta de la comarca “per l’elevat perill que representen tant per a ciclistes com per a corredors”. Agents rurals van explicar que també obriran una recerca “per identificar l’autor del parany” i que intensificaran la vigilància. L’alcaldessa d’Alàs i Cerc, Mari Carmen Ribó, va lamentar els fets i va manifestar que “parlarem amb els agricultors que tenen animals en els camps de la zona per veure si observen actituds dubtoses”.