Actualitzada 16/06/2021 a les 18:44

Victor Martin, CEO de Macco Robotics, ha presentat aquest dimecres la nova startup que s’allotja al NIU d’Andorra Telecom. La proposta pretén robotitzar el sector de la restauració i l'hoteleria amb uns robots que, segons les paraules del propi Martin, "preparen i serveixen aliments i begudes, que porten comandes des de la cuina fins al taulell o la taula, que desinfecten espais, etc".El CEO de Macco Robotics ha explicat que "la necessitat d’un lliurament sense contacte i garantir a la vegada la seguretat i una bona experiència als clients, han fet créixer les demandes dels nostres robots". A més, des de la startup remarquen que els robots no arriben per treure llocs de feina, sinó per permetre que els treballadors deixin de fer feines repetitives per dedicar-se a altres que aportin m´és valor.Miquel Gouarré, responsable del NIU, ha explicat que el projecte de Macco Robotics "permet recopilar una gran quantitat de dades en relació al negoci i al servei, unes dades que són de gran valor per a la presa de decisions de l’establiment". Cal destacar que la proposta ha rebut premis com els lliurats pel Rotary Club (2019), la Razón, Premio Luz (2016), Premio Europeo a la Gestión e Innovación Empresarial (AEEC).