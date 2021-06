La CASS i un expert en pensions iniciaran el debat en comissió

La parapública presentarà els darrers estudis actuarials i el PS hi aportarà un especialista

La comissió d’estudi per a la sostenibilitat de les pensions de jubilació de la CASS va reunir-se ahir al matí per primer cop amb tots els actors implicats en la matèria: consellers generals, membres del Govern, de la CASS, patronal, sindicats, Federació de la Gent Gran i associacions de persones amb diversitat funcional. Després de mitja hora de reunió, el president de la comissió, Carles Enseñat, va donar per tancada la compareixença amb dos deures per a la propera sessió, que se celebrarà el dia 29. En primer lloc, a demanda del president del grup parlamentari de terceravia, Josep Pintat,

