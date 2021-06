L'heliport s'unirà amb la capital via Carroi

La majoria dona per fet que el futur giny d’Andorra la Vella enllaçarà amb la infraestructura

Quan el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, va anunciar dilluns la Caubella com a seu de l’heliport nacional va destacar la connectivitat com una de les raons de pes que van decantar l’elecció de la ubicació. Als ja palpables accessos per la CG-4 i pel telefèric que surt des de la Massana, ahir els grups parlamentaris de la majoria van justificar la decisió argumentant que l’emplaçament de la infraestructura tindrà una tercera via d’entrada que permetrà connectar l’heliport amb la capital: el giny de Carroi que projecta la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol.



“És una bona

