L'advocacia de l'Estat espanyol demana dos anys de presó per a Francesc Robert

Actualitzada 16/06/2021 a les 06:51

L’advocacia de l’Estat espanyol demana dos anys de presó, multa de 60.000 euros i dos anys d’inhabilitació per a la seva professió per a l’exdirector d’RTVA Francesc Robert. L’advocada Rosa Maria Seoane el considera un dels testaferros de Jordi Pujol fill i demana per a Robert la mateixa pena que a la resta dels empresaris vinculats amb la família de l’expresident de la Generalitat de Catalunya. Entre aquests empresaris també es troba Jorge Barrigón.Més enllà de Robert i Barrigón, l’advocacia de l’Estat espanyol demana 25 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola, el fill gran de Jordi Pujol. També en sol·licita 17 per a la seva exdona, Mercè Gironès, i 4,5 per a un altre dels germans Pujol Ferrusola, Josep, però no demana responsabilitats a cap membre més de la família, inclosos l’expresident de la Generalitat i la seva dona, Marta Ferrusola, contrastant amb la sol·licitud de la fiscalia.