Grifols realitzarà experiments de biologia molecular i assajos cel·lulars

El Govern ha respost les preguntes de la consellera general no adscrita Carine Montaner sobre l'acord firmat amb Grifols per la creació d’un laboratori immunològic a Ordino. Sobre les activitats que es podran desenvolupar i quines no, la resposta ha estat que "el pacte de socis signat entre Grifols i el Govern estipula que l’objecte social de la societat que ha de desenvolupar i gestionar el centre de recerca previst a Ordino ha d’orientar-se a la facilitació de la recerca capdavantera en l'àmbit de la immunologia, centrat principalment en projectes de recerca translacional que puguin conduir a futures possibles solucions d'aplicació terapèutica. El centre tant comptarà amb les seves pròpies línies de recerca en immunologia com també fomentarà la recerca en xarxa amb altres equips de recerca internacionals amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement del sistema immunològic humà i en el desenvolupament de productes per a la prevenció i el tractament de malalties com trastorns autoimmunitaris, malalties cròniques, càncer i malalties infeccioses".Posteriorment, s'ha demanat una llista de les activitats que es podran dur a terme. "En el marc de la recerca duta a terme pel centre i sempre dins del marc de l’objecte social i el límit d’activitat establert en els seus estatuts, el centre podrà desenvolupar les activitats següents sempre en funció de les investigacions concretes que tant el centre com el comitè científic acordin convenientment desenvolupar: Realització d’experiments basats en biologia molecular (ADN i ARN) que treballen amb mostres biològiques d’origen humà i animal; assajos cel·lulars i de microbiologia; i recerca amb cultius cel·lulars i gèrmens patògens", ha respost el Govern.També s'ha preguntat a Govern pel nivell de bioseguretat del centre d'Ordino. "El centre de recerca disposarà d’àrees i laboratoris de bioseguretat de nivell 3 (P3), amb capacitats de treball amb virus i bacteris de grup 3 i inoculació de cultius cel·lulars", ha estat la resposta.