Govern aprova 250 permisos de residència i treball per compte propi

Actualitzada 16/06/2021 a les 19:52

Aquest dimecres, el Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del titular de Justícia i Interior Josep Maria Rossell, el Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi, amb un total de 250 permisos nous. D'aquests, 50 queden reservats per a professionals liberals i els altres 200 són per a altres supòsits de residència i treball per compte propi.Ja gairebé s’han exhaurit totes les autoritzacions previstes en la darrera convocatòria de febrer del 2021. També hi havia un límit de 250, repartides en 50 autoritzacions per a professionals liberals i 200 autoritzacions per als altres supòsits. A dia d’avui, s’han exhaurit 218 autoritzacions, repartides en 15 per a professionals liberals i 203 per als altres supòsits. Per això, el Consell de Ministres ha aprovat avui un nou contingent per continuar fomentant la inversió estrangera per afavorir el mercat de treball nacional i la cohesió social.