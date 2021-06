Alís considera que les discrepàncies que hi havia amb la cònsol no eren insalvables

Recompondre la relació entre la cònsol major d’Escaldes, Rosa Gili, i el Partit Socialdemòcrata és una quimera. “Quan algú pren la determinació de presentar la baixa d’un partit és perquè és una decisió meditada”, va comentar ahir Gili, tancant la porta a qualsevol possible reconciliació, durant la inauguració de l’exposició de Disney que hi ha a Vivand. Per contra, la política escaldenca va descartar que la tensa situació que es viu entre ella i el partit es pugui traslladar al comú.



L’altra part de l’equació, el PS, continua desconcertat amb el moviment que va fer dilluns Gili. En aquest sentit, el