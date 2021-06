Els casos actius baixen a 75 i Salut detecta dos positius

Actualitzada 16/06/2021 a les 06:41

El Govern va informar ahir que s’han diagnosticat dos positius més per coronavirus en les últimes hores, una xifra que eleva a 13.828 el nombre total de persones afectades pel virus des de l’esclat de la pandèmia. Paral·lelament, el nombre de casos actius va baixar fins a 75, sis menys que dilluns passat. D’aquesta manera, el total de persones que han superat la malaltia al Principat se situa en 13.626, vuit més que dilluns. Per sisena setmana seguida no hi va haver cap defunció i la xifra segueix estabilitzada en 127. A l’hospital Nostra Senyora de Meritxell continua sense haver-hi cap pacient ingressat des de la setmana passada. Demà començarà l’operatiu de cribratge amb test ràpid d’antígens a la parròquia de Sant Julià de Lòria. L’horari de l’stop lab serà de les 8 a les 17 hores a la plaça Laurèdia.