El maig tanca amb 208 persones menys inscrites al Servei d'Ocupació

Actualitzada 16/06/2021 a les 19:03

El ministre portaveu i de Finances, Eric Jover ha assenyalat durant la roda de premsa posterior al consell de ministres que, les dades econòmiques i d'ocupació del país "avancen amb la bona direcció". Ha especificat que el mes de maig s'ha tancat amb 208 persones menys inscrites al Servei d'Ocupació comparat amb l'abril de l'any passat que n'hi havia 1.288. Actualment hi ha 1.080 persones quan el maig de l'any passat n'hi havia 1.761. El ministre ho ha valorat molt positivament, tot i que ha puntualitzat que "encara no estem del tot satisfets des del Govern".Així mateix també hi ha xifres positives quant als llocs de treball oferts. Jover ha dit que al mes d'abril n'hi havia 595 i actualment n'hi ha 809 "una xifra molt superior a la del mes de maig de l'any passat, on tan sols hi havia 396 places ofertes". D'altra banda també són positius el nombre d'assalariats, Jover ha avançat que l'abril del 2021 hi havia uns 37.256 assalariats, una xifra que suposa un increment de 1.503 persones en comparació amb el mateixmes de l'any 2020 quan n'hi havia 35.753. També s'ha posat en relleu que actualment hi ha 843 persones en Suspensió temporal del contracte (STCT) i 1.358 en Reducció de la jornada laboral (RJL).