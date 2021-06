Actualitzada 16/06/2021 a les 10:10

Fundació Crèdit Andorrà ha fet pública, com fa cada any, una convocatòria de beques destinades a estudis de postgrau presencials i no presencials a l’estranger. L'entitat afirma que fins ara, més de 200 joves s'han beneficiat d'alguna d'aquestes beques. Fruit d’aquest programa, l’any 1995 es va crear l’Associació de Becaris de la Fundació Crèdit Andorrà per fomentar la relació entre els antics becaris i afavorir el progrés d’Andorra des d’un vessant intel·lectual.