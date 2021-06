Càritas alerta de l'impacte de la fi dels ERTO

Actualitzada 16/06/2021 a les 06:20

L'OCUPACIÓ HOTELERA PUJA FINS AL 62% EL CAP DE SETMANA

Els hotels van assolir unes xifres d’ocupació del 62,53% el cap de setmana, segons va informar la Unió Hotelera. L’increment respecte a la setmana anterior (55,26%) és significatiu no només per la pujada del percentatge d’ocupació, sinó també perquè s’ha passat de 33 a 39 establiments oberts, xifra què suposa un increment significatiu de clients. D’altra banda, les xifres d’ocupació entre setmana es mantenen com les anteriors, amb un 35,61%.

Càritas tem que la imminent finalització dels ERTO pugui derivar en un esclat de demandes d’ajuda per part dels residents. Així ho va expressar ahir Txiqui Bruna, la coordinadora de Càritas, durant la presentació de la memòria anual de l’entitat. “Les ajudes de Govern van ser un gran suport. Quan finalitzin els ERTO haurem de veure què passa perquè potser patirem una mica”, es va atrevir a pronosticar. Per posar en context, el 27 de maig passat el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, va anunciar que a partir de l’1 de juliol vinent només es podrien seguir acollint als ERTO les agències de viatges i els negocis d’oci nocturn. Per a la resta de sectors, en canvi, l’ajuda finalitzarà a final d’aquest mes.L’anunci es va fer durant una roda de premsa en què l’entitat va exposar el repàs anual de la seva activitat durant el 2020. Una retrospectiva que va posar de manifest moltes xifres. La més evident ha estat l’augment del nombre de persones ateses, que ha passat de ser de 850 de mitjana els anys anteriors a 2.250 persones que es van atendre el 2020. I d’entre les quals, 1.442 van resultar ser no residents. “Pel que fa als residents no hi ha hagut un creixement espectacular”, va afirmar el president de Càritas Andorrana, Amadeu Rocamora. Per contra, el col·lectiu que sí que es va veure profundament afectat va ser el dels temporers, que al principi del confinament no podien treballar ni tampoc podien retornar al seu país d’origen. En aquest sentit, durant els mesos de març, abril, maig i juny, Càritas els va atendre fent una donació de 1.266 lots d’aliments, per a 15 dies cadascun, que van poder ser entregats gràcies a la col·laboració de particular i empreses solidàries. Pel que fa als vals, l’ONG també en va repartir 1.266 per a la compra de producte fresc a diferents supermercats.Una altra xifra que cal destacar ha estat l’increment del pressupost. Així, l’entitat ha destinat 497.237,21 euros als seus programes d’acció social, un 13% més que l’any anterior. D’entre aquest gairebé mig milió d’euros, la majoria de despesa s’han destinat al banc d’aliments (37%), al rober (32%) i a atenció primària (14%). Pel que fa al banc d’aliments, Rocamora va voler deixar clar que l’entitat inverteix esforços en el fet de proporcionar una alimentació el màxim de saludable possible als seus usuaris. “Sovint la pobresa i la mala alimentació van lligats. Nosaltres oferim uns aliments a partir d’un assessorament que ens fa una dietista”, va explicar el president de Càritas. Quant al rober, el programa que proporciona roba gratuïta o a preus molt reduïts, Rocamora va explicar que no es va poder realitzar pel tema de les mesures sanitàries. “Aquest any ha estat més difícil que mai perquè la pandèmia no ens ha deixat actuar. Tot i això, s’ha recollit més roba que mai, 54 tones en total”.En relació amb la situació actual, el president de l’ONG va fer saber que ara l’escenari es troba bastant estabilitzat. “Hem de veure si la gent pot tornar a treballar. Esperem que si es recupera el turisme hi hagi una reacció. Nosaltres ajudem la gent perquè pugui surar i acabar trobant feina. Aquest és el nostre objectiu”, va deixar clar. Rocamora també va fer saber que en aquests moments Càritas està donant resposta a una mitjana d’una trentena de famílies per setmana pel que fa al banc d’aliments.Càritas ha destinat 497.237,21 euros als programes d’acció social (un 13% més que l’any anterior) i s’han repartit majoritàriament entre banc d’aliments (37%), rober (32%) i atenció primària (14%).Les persones temporeres, un dels col·lectius més vulnerables des de l’inici de la pandèmia, van suposar un 64% dels usuaris atesos, especialment pel banc d’aliments.Durant els mesos de març, abril, maig i juny, en els quals els temporers no podien treballar ni podien retornar al seu país d’origen, Càritas els va atendre fent una donació de 1.266 lots d’aliments, per a 15 dies cadascun.Tot i que no s’ha pogut proporcionar roba gratuïta a través del programa del rober a causa de les mesures sanitàries, la recollida selectiva s’ha incrementat més que mai. Concretament, 54 tones.Es va assolir una xifra rècord de 16 centres escolars dels tres sistemes que van participar en aquest iniciativa, més del doble que l’any anterior.Càritas no va aturar la seva activitat internacional. Durant el 2020 es va finalitzar un projecte de la salut a Nariokotome, a Kènia, que donava assistència a persones nòmades.