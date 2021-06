Andorra exposa a l'ONU la seva feina envers les persones amb discapacitat

Actualitzada 16/06/2021 a les 12:40

L'Ambaixadora Permanent d'Andorra a l'ONU, Elisenda Vives Balmaña va explicar en el seu discurs d'aquest dimarts, en el marc del 14è període de sessions de la Conferència dels Estats Part de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD), les accions que el país ha dut a terme davant la crisi global generada per la pandèmia cap a les persones amb discapacitat.Vives va informar que s'han aprovat dues lleis que tenen l'objectiu de preservar al màxim la feina de la població andorrana i han donat prioritat al teletreball. En aquest sentit relata que l'executiu ha facilitat suport tecnològic perquè les persones amb discapacitat hagin pogut exercir la seva activitat laboral des del domicili. Així mateix, amb relació a l'activitat educativa explica que s'han prestat els serveis per part dels professionals perquè l'alumnat amb discapacitat pogués seguir les classes i les famílies rebessin suport tècnic davant les noves necessitats. Per altra banda des del punt de vista sanitari, en cas de necessitar els tests de Covid-19 afirma que s'han atès als domicilis de les persones amb discapacitat sense que s'hagin hagut de desplaçar per minimitzar el risc de contagi.Vives recorda que tot i la bona gestió de la pandèmia, encara queda camí per recórrer i són conscients que s'han de recollir totes les dades possibles per analitzar els resultats i donar respostes adaptades a les persones més vulnerables. A més afegeix que pel que fa a la vacunació, el Principat ha prioritzat a les persones amb discapacitat i han estat els primers a rebre els vaccins i fins i tot des de casa. L'ambaixadora també va exposar el programa de salut mental que ha aprovat el Govern i que inclou l'acompanyament des de la infància a partir dels 6 anys d'aquelles persones que han sigut greument afectades per la Covid-19.Vives reiterava davant l'assemblea el compromís del país pel benestar de tota la població especialment amb els grups més vulnerables dins del CDPD que proclama la no discriminació i el dret a la salut.