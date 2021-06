Traces d'activitat humana

Nou metres quadrats de sondeig han servit per trobat vestigis que confirmen que l’espai de la Balma del Lluncí ha estat utilitzat al llarg de la història.

La Jana embolcalla amb tires de guix humit un dels fogars del jaciment. Es tracta d’una tècnica per conservar els estrats. Un cop assecat, es podrà retirar amb cura per dur-lo al laboratori on, a partir de l’anàlisi del carboni-14, es podrà identificar a quina temperatura va cremar la roca i, per tant, es podrà determinar quin tipus d’activitat s’hi va dur a terme milers d’anys enrere. “Potser van fer foc per cuinar. Potser per fer ceràmica...”, va comentar l’arqueòloga de ReGiraRocs, SLU, que ha estat treballant al jaciment juntament amb Gerard Remolins, director de l’empresa, durant les últimes tres