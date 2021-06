Sala magna, freda i limitada

El judici del ‘cas Gao Ping’ va arrencar ahir amb l’estrena de la sala magna de la seu de la Justícia com a espai per practicar vistes amb un nombre important d’acusats, en aquest cas 24.

Per la porta del darrere van entrar processats, advocats i periodistes a la nova seu de la Justícia per començar, de nou, la vista oral del judici de la causa primera de BPA. Amb l’enigma de si hi hauria una nova suspensió de la vista, el grup esperava quinze minuts abans de l’hora que havia estat convocat, les nou del matí, l’obertura de la porta. Que per una banda és la del darrere i per l’altra té un accés directe a la sala magna de la seu de la Justícia, preparada des de fa dies per a l’ocasió. Si molt