La Universitat d'Estiu debatrà sobre els reptes i perspectives de la UE

Actualitzada 15/06/2021 a les 13:58

La Universitat d'Estiu torna aquest any després de la interrupció per les restriccions de la pandèmia amb el títol 'La Unió Europea: reptes i perspectives'. La ministra d'Educació, Ester Vilarrubla, ha destacat que la proposta continua sent "d'un fòrum de reflexió i obertura al món, gratuït i adreçat al conjunt de la societat civil" i ha anunciat que el format canvia i deixen de ser sessions concentrades en una setmana per repartir-les al llarg del darrer trimestre de l'any que comporta un canvi de nom per anomenar-se Universitat d'Estiu i Tardor. Les ponències es faran de manera presencial al Centre de Congressos d'Andorra la Vella i en línia i totes seran gratuïtes.La sessió inaugural serà el 13 de setembre amb l'obertura del cap de Govern i la ponència inaugural 'L’estat de la Unió Europea: crisi i reforma' que farà Pol Morillas. El 14 de setembre hi haurà la conferència La Unió Europea i els acords d'associació a càrrec de l'excap de divisió del Servei Europeu per a l’acció Exterior i excap negociador adjunt de la UE per a l’acord d’associació amb Andorra, Claude Maerten, i el el 9 de novembre s'acabaran les sessions amb la presència a Andorra de l'ara rectora del Col·legi d’Europa i exalta representant de la UE per als Afers Exteriors i la Política de Seguretat, Federica Mogherini, per tancar les sessions.