L'advocacia de l'Estat espanyol demana dos anys de presó per a Francesc Robert

Actualitzada 15/06/2021 a les 21:42

L'advocacia de l'Estat espanyol demana dos anys de presó, multa de 60.000 euros i dos anys d'inhabilitació per a la seva professió per a l'exdirector de RTVA, Francesc Robert. L'advocada de l'Estat espanyol, Rosa María Seoane, el considera com un dels testaferros de Jordi Pujol fill i demana per a Robert la mateixa pena que a la resta dels empresaris vinculats amb la família de l'expresident de la Generalitat de Catalunya. Entre aquests empresaris també es troba Jorge Barrigón.Robert va ser imputat pel jutge de l'Audiència Nacional espanyol José de la Mata, acusat de delictes d'associació il·lícita i organització criminal, blanqueig i falsedat documental. Barrigon està acusat de blanqueig i falsedat documental.Més enllà de Robert i Barrigón, l'Advocacia de l'Estat Espanyol demana 25 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola, el fill gran de Jordi Pujol, segons informen diversos mitjans. També sol·licita 17 per a la seva exdona, Mercè Gironès, i 4,5 per a un altre dels germans Pujol Ferrusola, Josep, però no demana responsabilitats a cap membre més de la família, inclosos l'expresident de la Generalitat i la seva dona, Marta Ferrusola, contrastant amb la sol·licitud de la fiscalia. La família, però, està processada pel jutge per presumpta organització criminal. A més de la presó, l'advocacia reclama el pagament de 7,7 milions per al gran dels Pujol Ferrusola pels delictes de falsificació en document mercantil, contra la hisenda pública, blanqueig de capitals i frustració en l'execució. La petició de Seoane s'afegeix a la presentada a principis de maig per la Fiscalia de l'Audiència Nacional, de 9 anys de presó per a l'expresident per associació il·lícita i blanqueig de capitals, i entre 8 i 29 per als set fills i Gironès.Els més de 7,7 milions d'euros són reclamats en concepte de responsabilitat civil per presumpte frau de l'IRPF dels exercicis del 2007 al 2012. Per a la seva exdona, Mercè Gironès, demana 17,5 anys de presó pels mateixos delictes. Per la qual cosa els 7,7 milions d'euros els han d'afrontar tots dos de manera conjunta.L'Advocacia de l'Estat considera que els Pujol Ferrusola es van aprofitar del càrrec que el pare va ostentar entre el 1980 i el 2003 per acumular grans quantitats de diners que van ocultar a hisenda. L'escrit apunta com a líders de les operacions tant Pujol Ferrusola com la seva mare, Marta Ferrusola, sobre la qual el jutge va decidir arxivar la causa per la demència que pateix.El text apunta que els germans es van repartir els diners als comptes a Andorra a través de transferències o ingressos en efectiu, i també assenyala altres ingressos en comptes situats a paradisos fiscals amb voluntat que els diners es mantinguessin opacs. Així mateix, indica que, seguint les ordres del germà gran, alguns dels altres van crear estructures societàries al marge de la hisenda espanyola per transferir-hi els fons. El 2014, afegeix, les van tancar, i prèviament alguns ja havien regularitzat la situació tributària aprofitant l'amnistia fiscal del 2012.