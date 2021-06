Gili es reafirma amb la sortida del PS

Actualitzada 15/06/2021 a les 17:15

La cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha deixat clar que no hi ha marxa endarrere en la seva decisió de deixar el Partit Socialdemòcrata. "Quan algú pren la decisió de presentar la dimissió és perquè és una decisió ben meditada" ha dit durant la inauguració de l'exposició de Disney que es pot veure a la zona del Vivand.Per la seva part, el cap de Govern, Xavier Espot, ha evitat referir-se a la sortida de la cònsol escaldenca del PS i s'ha limitat a "col·laborar amb la parròquia en tots els projectes que siguin necessaris" i a "brindar mà oberta al principal partit de l'oposició per treballar conjuntament pel país".Finalment, la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, tampoc ha volgut incidir en els problemes polítics de la parròquia veïna i ha comentat que "la relació entre cònsols és bona".