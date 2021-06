El postgrau en Mediació de l'UdA tractarà l'arbitratge i la conciliació

Actualitzada 15/06/2021 a les 12:42

La Universitat d'Andorra (UdA) obre el període d'inscripció a la tercera edició del postgrau en Mediació fins al 15 de setembre, que enguany també abordarà altres sistemes alternatius de resolució de conflictes. En aquest sentit, a part de la mediació, el postgrau tractarà altres mitjans com són l'arbitratge o la conciliació i també comptarà amb una nova orientació més enfocada cap a conflictes del món empresarial.Segons informa l'ens educatiu en un comunicat, la formació està organitzada en col·laboració amb el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya i també amb la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, que s’ha implicat en el projecte tenint en compte que està treballant en la creació d’un centre de resolució de conflictes empresarials. El postgrau, que es desenvoluparà el curs vinent, d’octubre del 2021 a maig del 2022, també compta amb el suport del Col·legi d’Advocats d’Andorra.Aquest postgrau s’adreça principalment als professionals de l’àmbit del dret, la justícia, l’empresa i els recursos humans, però també a qualsevol col·lectiu professional amb necessitat d’exercir tasques de gestió de conflictes. A més del diploma de postgrau en Mediació i altres sistemes alternatius de resolució de conflictes, expedit per la Universitat d’Andorra, els titulats rebran un diploma del Consell de l’Advocacia Catalana. Ambdós diplomes permetran acreditar la formació exigida per sol·licitar la inscripció al Registre de Mediadors del Govern d’Andorra i al del Centre de Mediació en Dret Privat de Catalunya.