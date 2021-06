El comú habilitarà més zones d'aparcament durant el Tour

L’espai d’estacionament del Parc Central tancarà fins a mitjan juliol

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va afirmar ahir que el comú “habilitarà més zones d’aparcament de manera temporal” durant l’11, el 12 i el 13 de juliol, que són els dies en què el Tour de França passarà per Andorra. Marsol no va voler donar-ne més detalls i va assegurar que la localització i el nombre de places que es crearan “ja s’anunciaran més endavant”.



Cal recordar que l’aparcament Fener 1 està tancat per obres i que el del Parc Central tancarà completament a partir d’aquest dissabte i no reobrirà fins després del Tour.



D’altra banda, Marsol va destacar

#2 Pau sense vot

(15/06/21 08:23)



#1 Escaldenca

(15/06/21 08:12)