Comença la vacunació amb Pfizer dels joves d'entre 16 i 18 anys

Actualitzada 15/06/2021 a les 06:49

El procés per tal que els menors d’edat que ho desitgin rebin la vacuna va començar ahir. Així doncs, el primer menor que va rebre la vacuna va ser el Guillem, de 16 anys, que va anar a la cita acompanyat de la mare. Darrere seu, i tal com estava previst per part del ministeri de Salut, el centre de vacunació de la plaça de braus va rebre els primers menors d’entre 16 i 18 anys que havien sol·licitat ser vacunats amb el vaccí de Pfizer.Conjuntament amb les primeres dosis, l’antiga plaça de braus segueix les pautes marcades i el servei d’infermeria vaccina amb la segona tongada d’AstraZeneca. Segons va informar el ministeri de Salut, en total ja s’han administrat 51.107 dosis, que a la pràctica suposa un increment de 3.075 injeccions més que el darrer recompte facilitat, que va ser de dijous. Cal tenir en compte que aquell també va ser el darrer dia que es van inocular vaccins de la Universitat d’Oxford en primeres dosis. Del total de vacunes que ja s’han administrat al Principat, 34.646 vaccins corresponen a la primera punxada, i 16.461 són de la segona, que són 2.655 més que a final de la setmana passada.El total de persones que actualment tenen la Covid-19 continua baixant, i en balanç que va facilitar ahir el Govern la xifra era de 81 casos actius. Aquesta dada suposa un descens de 14 malalts respecte a l’últim recompte que es va dur a terme divendres passat. Per contra, durant el cap de setmana es van diagnosticar fins a 13 nous positius, una quantitat sensiblement inferior a les 27 altes que es van donar. Així doncs, el total de persones que han contret la Covid-19 al Principat des de l’inici de la pandèmia mundial és de 13.826. Quant a les persones que ja han superat la malaltia, després de les altes dels darrers dies, la xifra se situa en 13.618, mentre que des de fa diverses setmanes les defuncions es mantenen en 127. Cal recordar que tant la planta Covid de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell com la de Covid geriàtrica del centre sociosanitari El Cedre estan sense cap persona ingres­sada.Finalment, l’afectació als centres escolars manté la tendència a la baixa perquè, encara que hi ha dues aules totalment confinades, com al darrer recompte, n’hi ha dues amb aïllament parcial, que suposa la meitat que divendres. En vigilància passiva hi ha sis grups educatius.