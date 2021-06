Càritas incrementa un 264% els atesos durant el 2020

Actualitzada 15/06/2021 a les 12:43

La pandèmia ha provocat que l’ajuda a la gent del país s’incrementés fins a 2.250 persones, superant la mitjana anual, que era de 850. Així ho ha fet saber el president de Càritas Andorrana, Amadeu Rocamorra durant la presentació de la memòria anual del 2020. “Pel que fa als residents no ha sigut un creixement espectacular però sí que hi ha hagut un creixement sensible respecte l’any anterior”, ha assegurat, Rocamorra. En aquest sentit, ha explicat que durant els mesos de març, abril, maig i juny, Caritas va fer una donació de 1.266 lots d’aliments, per a 15 dies cadascun, a persones que no podien treballar ni tornar al seu país d’origen. En aquest sentit, les persones temporeres van ser un dels col·lectius més vulnerables. La institució també va repartir 1.266 vals per la compra de producte fresc a diferents supermercats. De fet, durant el 2020 un 54% de les persones que van recórrer a Caritas per cobrir les seves necessitats bàsiques ho va fer per primera vegada.Pel que fa al pressupost, s’han destinat 597.237,21€ als programes d’acció social, on han tingut especialment importància el Banc d’Aliments i el Rober. Rocamora també ha fet saber que han tingut un dèficit important. Un fet, però que no els preocupa. “Tot i haver tingut dèficit hem tingut més ingressos que anys anteriors. És un tema de responsabilitat. Hem fet el que calia fer” ha assegurat.En aquests moments la institució està donant resposta a una trentena de famílies a la setmana pel que fa al Banc dels Aliments. “Les ajudes de Govern van ajudar molt. Quan finalitzin els ertos haurem de veure què passa perquè potser patirem una mica” ha comentat per la seva banda la coordinadora de Caritas, Txiqui Bruna.