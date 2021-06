Actualitzada 15/06/2021 a les 06:56

El comú de la Massana va anunciar dilluns que el termini per presentar les candidatures de l’Homenatge al Ciutadà s’obre fins al 24 de juny. Es podran presentar les sol·licituds al servei de Tràmits per atorgar un guardó que premia les persones que treballen de manera altruista per millorar la comunitat.