Actualitzada 15/06/2021 a les 20:19

Cal Pal, la casa pairal a La Cortinada, ha seleccionat diverses imatges del fotògraf Jaume Riba amb textos de l'arquitecte, professor d'Estètica de l'Art i comissari independent, Pedro Azara, que porten el lector a un viatge a través del temps. El llibre "Primera pedra, la pedra seca a Andorra" és de gran format i molt visual a través del qual el lector pot descobrir els orígens del país fent un viatge a través de les construccions de pedra seca que encara s'hi conserven.La publicació, que es posarà a la venda a l'FNAC a partir del 16 de juny, s'ha presentat aquest dimarts als jardins de Cal Pal, i ha comptat amb la participació, del director de Patrimoni Cultural, Xavier Llovera, les ministres de Cultura i Esports i Medi Ambient, Sílvia Riva i Sílvia Calvó, i els cònsols d'Ordino, Josep Àngel Mortés i Eva Choy, entre d'altres.Riva ha volgut destacar les iniciatives que promouen projectes "on no arribem a escala institucional" que "ens recorden la necessitat de remar tots junts amb elements que potser no estan presents en la nostra agenda quotidiana". El projecte de la pedra seca va ser dels primers amb els quals es va trobar la ministra en assumir la cartera de Cultura i, en aquest sentit, ha manifestat la importància de recuperar aquesta tècnica "i donar-li l'espai d'agenda que requereix".A més, ha assenyalat que "el Govern donarà suport a l'inventari d'estructures en pedra seca", el qual serà més fàcil acabar d'elaborar gràcies a la publicació d'aquest llibre. Choy ha indicat que "des del comú som molt sensibles amb la necessitat de protegir, posar en valor i conservar els béns immobles fets amb la tècnica de la pedra seca".