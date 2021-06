Andorra Turisme i Disney presenten la campanya #AndorraDestinodePelicula

Actualitzada 15/06/2021 a les 12:12

La col·laboració entre el Principat i la multinacional arriba al 5è any. El ministre de Turisme, Jordi Torres, que ha presidit un acte amb la seva nova cartera, ha anunciat la creació d'un espot de dibuixos animats produït íntegrament per Disney. Per la seva part, l'explorador i fotògraf de NG Jaime Rojo, ha destacat el potencial d'Andorra i ha explicat que el potencial del Principat els ha sorprès i que han convertit la feina en material editorial de la companyia que es veurà arreu.Els anuncis es començaran a emetre demà, en els diferents canals i plataformes de Disney. Segons informen, aquest projecte s’emmarca dins l’acord global de 600.000 euros per tot l’any.