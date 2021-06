Acord per restaurar el medi aquàtic davant d'obres que hi generin afectació

Actualitzada 15/06/2021 a les 13:31

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy i el president de la Federació Andorrana de Caça i Pesca (FACIP), Josep Maria Cabanes, han presentat un protocol de col·laboració per impulsar la restauració dels hàbitats dels rius després d'obres que impulsi el Govern i que afectin el medi aquàtic. Segons informa l'ens executiu en un comunicat, l'entesa preveu que davant d'unes obres que tinguin una afectació sobre el medi aquàtic, caldrà fer una repoblació piscícola i una restauració dels hàbitats.Calvó ha explicat que en cas que aquestes obres tinguin una afectació sobre el medi, però no suposin una minva en les poblacions piscícoles o es puguin recuperar sense necessitat de repoblar, s'impulsaran en un altre ecosistema aquàtic o en altres zones. En aquest sentit, Filloy ha destacat que arran de l’entesa, el Ministeri promotor de les obres preveurà una partida en el pressupost de l’obra per aquest efecte.La presentació que s’ha celebrat aavui a prop del riu Gran Valira a Sant Julià de Lòria, ha permès visualitzar també el treball endegat pel Govern el 2017, coordinat de manera conjunta amb la FACIP, per a millorar els accessos als rius pels pescadors. Calvó ha explicat que s’han materialitzat una vintena d’accessos al riu Gran Valira des de la frontera del riu Runer fins a la confluència dels dos Valires.