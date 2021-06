Un pas més a favor del sòl

El centre d’estudis de la Neu i la Muntanya s’incorporarà a l’ASPir, un projecte europeu per conservar i millorar la qualitat dels sòls dels Pirineus.

ls sòls són reguladors. I protegir-los durant el canvi climàtic és molt important. Per aquest motiu, l’Institut d’Estudis Andorrans, a través del Cenma, ha decidit fer el pas d’incorporar-se a l’Aliança dels Sòls dels Pirineus (ASPir), una xarxa de cooperació transfronterera de la qual ja formen part França i Espanya.



“A l’Institut nosaltres duem a terme estudis on, sovint, necessitem especialistes. I pot semblar senzill però, a vegades, nosaltres sols no ho podem assumir. Ens fa falta suport extern. Participar en aquesta xarxa on formarà part el comitè expert dels Pirineus ens ajudarà en aquest sentit”, diu Benjamin Komac, cap de