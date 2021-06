Salut detecta 13 positius des de divendres

Actualitzada 14/06/2021 a les 16:32

Salut ha diagnostica 13 positius per coronavirus des de divendres, segons ha informat aquesta tarda. El nombre d'afectats pel virus augmenta a 13.826, dels quals hi ha 81 casos actius, 14 menys que divendres passat.El Govern ha actualitzat la xifra de vacunes administrades que s'ha incrementat fins a 51.107 dosis que representen 3.075 que les inoculades fins dijous amb les injeccions que es van posar de la fòrmula d'AstraZeneca. Un total de 34.646 vaccíns corresponen a la primera punxada, 420 que en l'actualització de divendres, i 16.461 són de la segona, 2.655 més que a finals de la setmana passada.Als centres escolars l'afectació de la Covid baixa perquè hi ha com divendres dues aules amb tots els alumnes confinats i dues amb part del escolars aïllats, el que suposen la meitat que les anunciades divendres. En vigilància passiva hi ha 6 grups educatius.