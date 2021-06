Actualitzada 14/06/2021 a les 11:37

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis vol contribuir a la recuperació del sector turístic a través de la innovació, digitalització i transformació digital. Amb aquest objectiu i en el marc del programa PirineusMed II, ha organitzat la ponència “Eines tecnològiques per a la transformació digital de les empreses turístiques”, que serà una ponència online i gratuïta que tindrà lloc el proper 17 de juny, de 9:30 a 13:30 hores.Fins a 10 empreses internacionals -andorranes, franceses i espanyoles- presentaran les seves solucions per dinamitzar el sector turístic a través de la tecnologia. Akiles, Chartok, Sisègrau Marketing Online, Voxtours, Beroni, Kaminoguide, Coursicab, Alca Films, Invelon i Broox són les empreses que hi participaran.