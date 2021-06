La policia deté dos homes per robar 1.670 euros en cartrons de tabac

Actualitzada 14/06/2021 a les 12:40

La policia va arrestar dos homes com a presumptes autors de furts continuats de mercaderia. Segons informa el cos en el balanç setmanal, els agents del cos d'ordre van ser requerits el passat dissabte en un establiment comercial per robar cartrons de tabac per valor de 150,80 euros. Posteriorment, la policia va determinar que ja havien actuat en anteriors sostraccions, i s'haurien emportat un total de 54 cartrons de tabac d’un valor de 1.670 euros.Pel que fa a la resta del balanç policial de la setmana, el cos d'ordre públic va detenir nou persones. Les detencions es van dur a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (1), contra el patrimoni (2), contra la seguretat del trànsit (5) i altres delictes (1).