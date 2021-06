L'heliport nacional a la Caubella de Pal costarà 4 milions d'euros

Actualitzada 14/06/2021 a les 13:57

El projecte de l'heliport nacional es traurà a concurs a finals de juliol i l'objectiu és que les obres puguin començar durant el primer trimestre del 2022. Sota la fórmula d'una concessió administrativa de la qual el Govern encara no ha concretat la seva durada, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo ha exposat que el cost de la infraestructura per a l'ens executiu serà d'uns 4 milions d'euros.Gallardo ha anunciat aquest matí que la Caubella serà finalment la seu del nou heliport nacional que vol construir el Govern per seguir el procés de desenclavament del territori. El ministre ha explicat que la Caubella reuneix millors condicions que Beixalís, la segona opció que tenia en ment el Govern, i s'ha mostrat convençut que la infraestructura contribuirà a millorar la qualitat de vida dels massanencs en termes de contaminació acústica. A més, ha argumentat que la nova ubicació permetrà realitzar cinc maniobres diferents de sobrevol i ha descartat que suposi un greuge mediambiental, ja que segons els estudis realitzats existeix un llindar de 33 vols diaris per no sobrepassar els límits de sonoritat establerts.