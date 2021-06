Govern adjudica la redacció del Pla estratègic del comerç a Intueri Consulting

Actualitzada 14/06/2021 a les 06:51

El Govern ha adjudicat, a proposta del titular de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, a la consultoria Intueri Consulting els treballs de redacció del Pla estratègic del comerç 2021. L’objectiu és donar continuïtat al Pla estratègic de turisme de compres, engegat el 2015, amb la voluntat de seguir donant eines a un sector clau per a l’arribada de turistes i visitants al país. En general, la valoració del sector, de l’antic pla, ha estat positiva, i tant el Ministeri de Presidència, Economia i Empresa com el Ministeri de Turisme han acordat fixar com a objectiu el de seguir amb les accions proposades i reformular algunes propostes a partir del diàleg ja iniciat amb els agents econòmics i després de la situació provocada per la Covid-19 que demanda la necessitat de revisar propostes de millora.Comptar amb la consultoria Intueri Consulting per a la realització del pla permet, segons Govern, recuperar la base de treball ja iniciada, perquè és la mateixa companyia la que va redactar l’anterior pla. El treball que Intueri Consulting va anar executant amb el Pla estratègic de turisme de compres va permetre conèixer de primera mà l’estat del retail del país.