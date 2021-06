Gili va rebutjar ser la primera secretària del PS

Actualitzada 14/06/2021 a les 13:44

Rosa Gili no va voler formar port de l'executiva del PS en el càrrec de primera secretària. Segons ha pogut saber el Diari, la formació li va plantejar aquesta possibilitat a la cònsol major d'Escaldes-Engordany, ara fa poc més de tres mesos, que va adduir que la feina que li porta estar al capdavant de la corporació li impossibilitava fer les tasques del càrrec orgànic. I és que el congrés que el PS va celebrar el passat dissabte ja està tenint conseqüències. Malgrat que els consellers del comú d'Escaldes sí que hi van participar, Gili no hi va anar i va escenificar una discrepància forta amb el partit. Fonts properes han explicat que l'ambient en la formació vermella dista molt de ser una bassa d'oli i que en les properes hores, la cònsol major d'Escaldes podria fer públiques les desavinences que té amb el PS i que podrien, fins i tot acabar provocant la seva sortida del partit vermell. La cònsol escaldenca compareixerà davant els mitjans aquesta tarda a les quatre.Després de la negativa de Gili, el partit va pensar en Cèlia Vendrell, que també és consellera del comú. En aquest cas però, la feina de Vendrell, que té una empresa, van fer que també rebutgés l'oferiment. Encara hi va haver un tercer intent de comptar amb una persona més d'Escaldes en aquesta executiva, el nom del qual no ha transcendit, però que també va rebutjar la proposta.Aquest matí, durant la presentació de la festa de la parròquia, el cònsol menor d'Escaldes Quim Dolsa, i el conseller del comú, Valentí Closa, s'han referit a la polèmica que s'està vivint al PS. "Per a mi el que és important dir és que ens vam presentar amb un grup on majoritàriament la gent que hi havia a la llista érem independents, i avui estem treballant tots com si no hagués passat res", ha comentat Dolsa, tot i que ha afegit un críptic "ja veurem amb els dies vinents com evoluciona aquesta situació i si es confirma el que està sortint a la premsa".Closa ha refermat les paraules del cònsol menor i ha dit que "en tot col·lectiu humà i poden haver discrepàncies. Però en el nostre grup no ha canviat la il·lusió amb la que ens vam presentar". Finalment, sobre la sortida de Gili del partit, Dolsa ha dit que és una qüestió que a ell no li corresponia pronunciar-se.Fonts de la corporació escaldenca remarquen que les discrepàncies que hi pugui haver entre Gili i el PS no afectaran la cohesió ni el funcionament de l'equip comunal per als dos anys i mig que queden de legislatura.