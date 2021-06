Actualitzada 14/06/2021 a les 13:24

Les mostres trobades al subsòl de la intervenció arqueològica de la Balma del Llucí evidencien que l'espai ha estat utilitzat al llarg de la història. Així s'ha fet saber avui durant l'última documentació, registre fotogràfic i valoració final de la intervenció arqueològica que ReGiraRocs SLU ha realitzat ininterrompudament durant les tres últimes setmanes des del 25 de maig. Ara, les mostres extretes del jaciment s'han d'analitzar a diversos laboratoris per a fer-ne les datacions exactes, un procés que, com ha comentat Gerard Remolins, director de l'empresa ReGiraRocs, dependrà de les llistes d'espera del CSIC de cara a l'estiu. S'analitzaran, entre altres aspectes, els nivells de carboni-14 i els estrats de diversos fogars. En aquest sentit, la presència d'un fogar indicaria la utilització del foc en les activitats domèstiques, ja sigui per a fer cocció d'aliments o per a fer ceràmica.Es tracta d'un jaciment de molt difícil accés pels arqueòlegs per les pedres que han anat caient al llarg dels segles. "No hem arribat a assolir el nivell basal de l'abric perquè ens vam trobar roques que han caigut de visera que ens impedeixen continuar profunditzant. Per a fer-ho, hauríem d'ampliar l'àrea de sondeig i continuar" explicava, Remolins. Una opció que, en funció dels resultats que s'obtinguin i com apuntava Xavier Llovera, director del Departament de Patrimoni Cultural, no està descartada de cara al futur. "El dia que s'obri s'hauria de fer una intervenció amb una superfície, com a mínim, quatre vegades més gran que permeti agafar una àrea més àmplia per veure com evolucionen aquests nivells". En aquests moments, s'ha dut a terme una intervenció que ha consistit en un sondeig d'entre 4 i 9 m2 de la zona central, una ampliació del que ja es va dur a terme per primera vegada l'any 1966 per Pere Canturri.La intervenció arqueològica d'aquest bé declarat d'interès nacional ha estat possible gràcies a la col·laboració pública-privada entre el Ministeri i la societat promotora de la urbanització Els Arbres de Tardor SLU.Llovera també ha fet saber, amb relació a la intervenció de Sant Vicenç d'Enclar, que avui s'entregarà el projecte definitiu per part de l'equip d'arquitectes. "La intenció és que al setembre puguem tirar endavant el concurs i que les obres s'iniciïn com més aviat millor. La idea és que aquest any comencin i finalitzin l'any que ve", ha precisat.Govern ha arribat a un acord de col·laboració amb la Fundació Francesc Eiximenis per a l'impuls dels premis Els Temps de les Arts 2021, un portal digital que vol estimular la cultura d'innovació en tota la geografia de parla catalana i difondre la cultura en català fent un seguiment diari dels esdeveniments culturals i artístics més rellevants. Segons informa l'ens executiu, la convocatòria ha reunit més de 500 projectes provinents de tots els territoris de parla catalana. És el primer cop que Andorra hi participa.L'acte de lliurament dels premis tindrà lloc el diumenge 20 de juny per TV3 i les televisions dels territoris implicats (Andorra Televisió entre elles). Andorra farà les seves desconnexions des de la Casa de la Vall.