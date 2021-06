Actualitzada 14/06/2021 a les 16:47

Un home andorrà de 25 anys va ser denunciat pels Mossos d'Esquadra després de ser enxampat anant a 198 km/h per un tram de via en el qual el límit estava marcat en 90. Els fets se situen a la carretera L-800, al terme municipal d'Alcarràs (Segrià), on els agents van immobilitzar la motocicleta i van dur l'home a la comissaria de Lleida. El motorista haurà de comparèixer davant l'autoritat judicial quan sigui requerit.