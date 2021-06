El policia acusat de revelar secrets a un negoci de joieria recupera la seva placa

Actualitzada 14/06/2021 a les 06:53

El policia que va ser detingut acusat de facilitar informació a una joieria sobre la competència ha recuperat la seva placa i es pot reincorporar a la feina. En un primer moment va ser processat per la batlle de guàrdia després de ser detingut pels seus companys, i posteriorment el president del Tribunal de Corts, Josep Maria Pijuan, va revocar gran part de les mesures que va dictar la batlle instructora Àngels Moreno contra el policia, a qui s’acusava de revelació de secrets.L’agent, que pertany al grup d’investigació, se l’inculpava d’haver facilitat a una joieria dades del registre d’un altre establiment de la competència. Pijuan va considerar en el seu aute que les mesures no estaven prou motivades.La decisió de Corts va motivar que el lletrat de l’agent demanés al ministre d’Interior i al director de la policia la reincorporació a la feina, emparat en la contundència amb què Pijuan va aixecar les restriccions que tenia el policia. La batlle instructora va ordenar que no es podia apropar a les dependències policials i s’havia d’abstenir de parlar amb qualsevol membre del cos i entrar en contacte amb el joier a qui suposadament hauria passat informació. En el seu escrit, el president del Tribunal de Corts va afirmar que l’aute de la batlle instructora es limitava a enunciar les mesures sense cap mena de justificació, per la qual cosa el processat va recuperar la llibertat de moviments.