Correus espanyols posa a la venda dos segells dedicats a Andorra

Actualitzada 14/06/2021 a les 14:35

Correus Espanyols posarà a la venda a la seva oficina principal d'Andorra la Vella dos segells autoadhesius especials per al país els propers 22 i 23 de juny. Segons informen en un comunicat, un està dedicat a l'escultura en acer de Mauro Staccioli i l'altre, al Museu Postal i la primera carteria d'Andorra. Al primer es reprodueix l'escultura contemporània de la CASS: la imatge de la circumferència, símbol de la perfecció i de l'eternitat, que pretén ser una finestra al paisatge que l'envolta i que juga amb la llei de la gravetat perquè està col·locada com si estigués a punt d'iniciar el descens per la vall.En el segon es mostra una imatge del Museu Postal d'Andorra, la primera carteria on al final del segle XIX, les cartes que arribaven de la Seu d'Urgell o de l'Hospitalet es deixaven a l'Hostal de cal Calones d'Andorra la Vella, que feia les funcions d'una carteria, sota la responsabilitat de Tomàs Rossell i Moles. Correos indica que un testimoni de l'època descriu l'oficina en un racó del menjador, amb la vidriera de l'Hostal plena de cartes sense reclamar, fet que posa de manifest les limitacions i l'abast del servei a les valls.