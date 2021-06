Andorra Telecom aporta 4 milions d'euros més a les arques de l'Estat

Actualitzada 14/06/2021 a les 06:24

Andorra Telecom va donar al Govern a final del mes de desembre passat 3,8 milions d’euros de les seves reserves perquè l’executiu en pogués fer ús per pal·liar els efectes econòmics de la crisi provocada per la pandèmia de coronavirus. Així ho va decidir l’operadora en una junta general extraordinària que es va celebrar el 23 de desembre de l’any passat quan es va acordar una distribució addicional de dividends a l’accionista únic d’Andorra Telecom, l’executiu, amb càrrec a resultats anteriors acumulats a reserves.Així s’assenyala en la memòria de l’antiga parapública corresponent a l’exercici 2020 en què també es recorda que en la junta general extraordinària celebrada el 13 de maig de l’any passat es va acordar una distribució addicional de dividends per un valor de 20,8 milions d’euros amb càrrec de resultats anteriors acumulats a reserves. Així, Andorra Telecom ha acabat aportant 24,6 milions d’euros a les arques de l’Estat que hauran de servir per finançar les despeses extraordinàries que el Govern ha dut a terme per intentar minimitzar els efectes de la crisi econòmica.Cal recordar que FEDA també va fer una aportació extraordinària de 10,7 milions d’euros, fet que situa l’aportació de les dues empreses que tenen com a únic accionista l’Estat en els 35,3 milions d’euros.A l’aportació d’Andorra Telecom s’han d’afegir els beneficis que l’operadora va obtenir l’any passat que s’han tornat a distribuir en un 100% en dividends. Segons s’indica a la memòria del 2020, el resultat final aconseguit per la companyia va ser de 18,9 milions d’euros abans d’impostos. Una xifra que ha quedat rebaixada fins als 17 milions, diners que aniran en la seva totalitat a les arques de l’Estat i que l’executiu rebrà durant el present exercici. En total, del tancament pressupostari del 2020, es desprèn que l’Estat rebrà de l’operadora 41,6 milions d’euros entre els beneficis obtinguts i les reserves cedides al Govern per finançar les despeses extraordinàries.Cal destacar que, segons s’indica en la memòria de l’any passat, la junta general d’accionistes d’Andorra Telecom, que es va celebrar l’abril del 2020, va acordar distribuir el 72,6% dels beneficis obtinguts el 2019 i no el 100% com estava previst. Aquesta va ser una petició dels rectors de l’antiga parapública per intentar pal·liar la caiguda d’ingressos que es preveia que hi hauria el 2020 per la caiguda del turisme i l’activitat econòmica provocada per la pandèmia de coronavirus.Així, Andorra Telecom ha repartit de l’exercici 2019 un total de 24,2 milions en concepte de dividends quan el benefici que es va aconseguir aquell any va ser de 33,2 milions d’euros. És a dir, que l’operador va poder destinar nou milions a reserves.Tancat l’exercici 2020, Andorra Telecom compta amb 200 milions d’euros de reserves per prima disponibles. Uns diners als quals s’han de sumar 50,2 milions d’euros de reserves per prima indisponible i 10 milions més de reserva legal. Tenint només en compte les reserves per prima disponibles, l’operadora porta dos exercicis consecutius veient com les mateixes es redueixen. L’any 2019, l’antiga parapública tenia 214,2 milions d’euros per aquest concepte, mentre que el 2018 la xifra era d’uns 223 milions. Comptava amb uns 200 milions en reserves al tancament dels exercicis 2017, 2016 i 2015, mentre que el 2014 eren de 182 milions i el 2013 de 150.Respecte a la xifra de negoci de l’any passat i un cop tancats oficialment els números de la companyia, la memòria indica que el 2020 es van ingressar 19,7 milions d’euros en concepte de trucades i dades en itinerància. El 2019, el roaming va significar per a l’operadora uns ingressos de 30,5 milions d’euros. En canvi, la facturació dels clients nacionals no es va veure afectada pel confinament ni per l’aturada de l’economia, ja que es van ingressar 55,4 milions d’euros quan a l’exercici 2019 la recaptació va ser de 55,8 milions.