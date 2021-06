Afers Socials i la Creu Roja concerten 40 noves places de centre de dia

Actualitzada 14/06/2021 a les 18:28

El Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat i la Creu Roja han signat un conveni conjunt per a concertar 40 noves places de servei de dia per a persones amb un grau d’atenció entre l’1 i el 5. Les places es repartiran de tal manera que el Centre de Dia d’Andorra la Vella n’acollirà 32 i el Centre Major de Sant Julià de Lòria, 8.D’aquesta manera, s’assoliran 81 places concertades, tenint en compte les 41 places que el Govern ja té concertades al país. "Aquest conveni es va establir en un marc de molta necessitat", ha assegurat la ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés. Els requisits que s’estableixen per accedir a aquestes places concertades són acreditar la residència al Principat i el grau de dependència. Pel que fa al pressupost previst d’aquest any, Govern calcula que es destinaran 132.000 euros de juny a desembre al projecte.El president de la Creu Roja Andorrana, Josep Pol, preveu que amb una setmana ja es puguin inaugurar els dos centres que oferiran serveis com esmorzars, dinars, berenars i diferents modalitats de tallers.