Vallnord - Pal Arinsal rep 2.800 bikers el primer cap de setmana

Actualitzada 13/06/2021 a les 17:58

Vallnord - Pal Arinsal ha inagurat la temporada d'estiu de la millor manera; amb totes les pistes obertes i acollint més de 2.800 bikers. A més a més, durant el cap de setmana s'ha disputat la cursa Maxiavalanche, en la que hi han pres part més de 500 ciclistes entre professionals i amaters i sense que hi hagués cap incidència en els protocols Covid-19.El director general de l'estació massanenca, Josep Marticella, ha destacat que "és una reobertura molt esperada, després d'un hivern molt dur com el que hem passat" i ha recordat que "ens hem marcat un objectiu ambiciós però factible, i les xifres de l'obertura ho demostren".Així mateix, els clients han pogut gaudir d’un total de 6 activitats al Mountain Park: Peke Park, Parc de Cordes, Tirolines, Kàrting, Buggies entre altres disponibles durant total la temporada i que aquest cap de setmana han portat uns 500 clients, elevant la xifra total de visitants per sobre dels 3.200. Finalment, pel que fa al refugi del Compaedrosa, ha rebut ja més d'un centenar d'excursionistes des de l'inici de la temporada.