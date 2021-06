Roger Casamajor, premiat al Festival de cinema de Màlaga

Actualitzada 13/06/2021 a les 06:50

L’actor Roger Casamajor, nascut a la Seu d’Urgell i amb una gran vinculació amb el Principat, ha rebut la Biznaga de plata com a millor actor pel seu treball a la pel·lícula El ventre del mar d’Agustí Villaronga. El film, que ha fet història al Festival de Màlaga, ha rebut també la Biznaga d’or a la millor pel·lícula, i la de plata a millor direcció i al millor guió. També s’ha endut el guardó a millor fotografia a Josep Maria Civil i Blai Tomàs, i la millor música per al compositor Marcús J.G.R, marcant així un rècord al festival.La pel·lícula reviu el naufragi de la fragata Alliance el 1816, en una història premiada al Festival Internacional de Cinema de Moscou. “En l’home hi conviuen el bé i el mal i s’ha de saber gaudir cada moment, fins i tot els dolents”, va manifestar en una roda de premsa Villaronga des de Màlaga. Basada en fets reals, la pel·lícula s’inspira en el capítol que porta el mateix títol de la novel·la Oceà mar, en què Baricco pretén entendre com s’enfronta l’ànima humana als conflictes. L’argument gira entorn a l’horror que viuen durant dies i dies 147 homes confinats en un rai, d’uns 12 metres de llarg per 6 d’ample, a la deriva al mig del mar.El naufragi va ser immortalitzat pel pintor francès Théodore Géricault en el llenç El rai de la Medusa. Roger Casamajor i Oscar Capoya interpreten els dos protagonistes, que representen dos punts de vista oposats a l’hora d’enfrontar-se al naufragi: un oficial i un mariner.Casamajor dirigirà enguany l'obra de teatre Quatre dones i el sol', que és un text del poeta i narrador Antoni Cayroli que s’estrenarà el 28 d’octubre a Sant Julià de Lòria. Aquesta serà la primera obra que dirigirà l'actor i ara també director de la Seu d'Urgell.