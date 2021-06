Els grups de la majoria afirmen que els socialdemòcrates “ballen al so” dels empresaris

Els grups parlamentaris de la majoria estan convençuts que tant el PS com terceravia votaran contra la nova taxa als hidrocarburs, tot i que portaveus dels dos grups de l’oposició van explicar que la setmana que ve decidiran l’orientació del seu vot, que només pot ser en sentit negatiu o abstenció si es tenen en compte les manifestacions públiques.



Demòcrates, que ha acceptat retardar sis mesos l’entrada en vigor de la taxa verda, considera que tant el PS com terceravia tenen el mateix discurs que l’Associació d’Importadors de Carburants (Asidca). D’una banda, perquè el president de l’entitat, David Porqueres, treballa per

#1 El dissident incòmode

(13/06/21 07:08)