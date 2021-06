FEDA construirà una estació repartidora a Sant Julià

Actualitzada 13/06/2021 a les 06:42

FEDA, en el pressupost per a l’any en curs, preveu inversions plurianuals relacionades amb la interconnexió amb Espanya. La construcció d’una nova estació transformadora repartidora (ETR) que s’ubicarà en un terreny a la Borda Vidal cedit per l’executiu i que connectarà una nova línia espanyola de 225 kV a les línies de transport actuals de 110 kV així com a la xarxa de distribució de 20 kV és una d’aquestes inversions. Segons s’indica en el pressupost de FEDA, els treballs d’obra civil arrencaran el 2022 i el cost del projecte, que es farà en quatre anys, és de 18,4 milions.Respecte a la nova línia de 225 kV amb Espanya, el cost en territori andorrà de la qual serà d’1,2 milions d’euros i els treballs arrencaran en paral·lel als de l’ETR de la Borda Vidal, si bé estan supeditats a l’inici de les obres per part espanyola.Cal recordar que l’ampliació de la subestació d’Adrall i la posada en marxa d’una nova línia de 220 kV fins a la frontera amb el Principat suposaran el desmantellament de l’actual línia de 110 kV. Red Eléctrica de España recorda en la memòria del projecte constructiu que “el Govern andorrà ha plantejat durant anys la necessitat de reforçar la interconnexió elèctrica amb els països veïns per assegurar-se un subministrament estable i de qualitat”.I és que del consum total d’Andorra aproximadament el 85% s’importa. Tot i això, l’any passat va ser excepcional, ja que la central hidràulica va assolir un nou rècord de producció, fent que només s’importés el 72%.