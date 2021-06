El ministeri de Salut comprarà 7.500 dosis de la vacuna de la grip estacional

Actualitzada 13/06/2021 a les 06:48

El Govern comprarà 7.500 dosis del vaccí tetravalent contra la grip estacional per a la campanya 2021-2022 per vacunar la població de risc del país. El cost estimatiu de la licitació, segons el concurs internacional que ha convocat el Govern, és de 9,5 euros per dosi. En total, la factura que pagarà l’executiu pels vaccins pujarà a 71.250 euros.L’adjudicatari haurà de garantir que la composició de la vacuna subministrada sigui la recomanada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per a la temporada 2021-2022.A més, haurà de tenir disponible i poder lliurar al centre distribuïdor el total de les dosis compromeses abans de l’inici de la campanya, entregar, en les mateixes condicions, fins a un 20% més de les vacunes previstes segons el consum estimat i reposar sense cost les vacunes en què s’hagi produït un trencament de la cadena del fred que obligui a rebutjar-les.