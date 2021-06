Sònia Bigordà es converteix en la nova presidenta del Col·legi Oficial de Psicòlegs

Actualitzada 12/06/2021 a les 06:38

Sònia Bigordà es va convertir en la nova presidenta del Col·legi Oficial de Psicòlegs, després de la celebració de l’assemblea ordinària de dijous. L’acte va portar la renovació parcial de la junta de govern del col·legi, que va quedar definida de la següent manera: Sara García en serà la secretària; Marta Albert, la tresorera, i Sílvia Palau, Ariadna Alonso i Arnau López, els vocals.Pel que fa al seu predecessor, el Col·legi de Psicòlegs d’Andorra va renovar el juliol del 2017 la junta en una assemblea general amb Òscar Fernàndez al capdavant, que ja havia estat en el càr­rec els darrers dos anys, i que hi ha estat fins al mes de juny. Entre els reptes més importants es proposava que els serveis que presten els psicòlegs estiguin dins la cartera de serveis i, per tant, coberts per la CASS, així com que també es pugui regular la professió. Un escenari que fa anys que es troba a sobre de la taula i que Salut encara està negociant. Les converses, de fet, s’han ajornat fins a la tardor.