Roger Casamajor rep la Biznaga de plata al Festival de Màlaga

L'actor Roger Casamajor ha rebut la Biznaga de plata com a millor actor pel seu treball a la pel·lícula 'El Ventre del Mar' d'Agustí Villaronga. El film, que ha fet història al certman andalús, ha rebut també la Biznaga d'or a la millor pel·lícula, i la de plata a millor direcció i al millor guió. ambé s'ha endut el guardó a millor fotografia per Josep Maria Civil i Blai Tomàs, i la millor música per al compositor Marcús J.G.R, marcant així un rècord al festival. La pel·lícula reviu el naufragi de la fragata Alliance el 1816.Casamajor dirigirà enguany l'obra de teatre 'Quatre dones i el sol' que és un text del poeta i narrador Antoni Cayroli que s’estrenarà el 28 d’octubre a Sant Julià de Lòria. Aquesta serà la primera obra que dirigirà l'actor i ara també director de la Seu d'Urgell.