Pere López es postula per presidir el Partit Socialdemòcrata

Actualitzada 12/06/2021 a les 11:31

Pere López ha oficialitzat la seva candidatura a presidir el Partit Socialdemòcrata. Ho ha fet durant el 18è congrés de la formació que s'està celebrant aquest matí al Prat del Roure d'Escaldes-Engordany i és la única candidatura que s'ha presentat. D'aquesta manera, el president del grup parlamentari socialdemòcrata agafarà el relleu de Susanna Vela en la direcció del partit.La candidatura de López té caràcter continuista, doncs compta amb Gerard Alís com a primer secretari i Pere Baró com a secretari d'organització. A més a més, la candidatura integra altres personalitats importants del partit com la presidenta suplent del grup parlamentari Judith Salazar, o el fins fa poques setmanes líder de les joventuts del partit, Joao de Melo.