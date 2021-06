Més de la meitat de la població vacunable ha rebut la primera dosi

Actualitzada 12/06/2021 a les 06:38

'STOP LAB' MÒBIL A L'ESTIU PER FER CRIBBRATGES AL SECTOR TURÍSTIC

Salut habilitarà un stop lab mòbil per dur a terme cribratges gratuïts als treballadors del sector turístic. L’estratègia és finançada pel Govern i va ser acordada amb les empreses de riscos laborals a través d’un conveni marc que va finalitzar el 15 de maig passat. Així, a partir de dilluns l’oficina Covid i la Creu Roja posaran en marxa un cribratge amb test ràpid d’antígens per a aquests col·lectius que s’instal·larà un dia a la setmana a cada parròquia entre les 8 i les 17 hores, exceptuant Andorra la Vella, on els treballadors hauran d’anar a l’stop lab de Prat de la Creu.

Més de la meitat de la població vacunable, en total 66.000 habitants, ja ha rebut la primera dosi de la vacuna contra el coronavirus. El total de vaccins inoculats al Principat s’enfila a 48.032 des del gener, dels quals 34.226 corresponen a la primera dosi i 13.806 a la segona. Aquesta xifra representa que el 51,85% de la ciutadania major de 16 anys ha rebut com a mínim una injecció contra el virus. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va rebre ahir la segona dosi d’AstraZeneca després d’assenyalar dimecres que divendres s’acabaran totes les unitats d’aquest fàrmac disponibles i que dilluns s’obrirà una nova franja de vacunació amb l’administració de les dosis de Pfizer que van arribar dimarts des d’Espanya als joves de 16 a 30 anys.Salut va informar ahir que es van diagnosticar vuit positius i el nombre de casos actius al país torna a situar-se per sota dels cent, amb 95 persones infectades. La xifra total de casos de Covid des de l’inici de la pandèmia és de 13.813 afectats. Les recuperacions se situen en 13.591 i l’hospital continua sense cap ingressat pel SARS-CoV-2. Les defuncions es mantenen estables, amb 127.Quant a l’afectació a la població escolar, hi ha sis aules sota vigilància activa, dues de confinades totalment i quatre amb part dels alumnes aïllats. Hi ha tres classes en vigilància passiva.