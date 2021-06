L'FMI recomana reservar el 12% del PIB en dipòsits internacionals

L’organisme insta Andorra a disposar de més liquiditat i creu que el Govern ha de reforçar l’aposta

per la inversió pública

El primer informe del Fons Monetari Internacional (FMI) per avaluar la salut econòmica, financera i social d’Andorra ha conclòs que el país necessita incrementar les reserves a l’exterior per guanyar més resiliència davant de futures crisis que puguin afectar el turisme. Concretament, la cap de la missió de l’FMI per a Andorra, Srobona Mitra, va assegurar ahir en roda de premsa que l’objectiu que s’ha de fixar el país és arribar a reservar el 12% del producte interior brut, equivalent a 334 milions d’euros, en dipòsits internacionals.



“Tots els països tenen reserves internacionals. Andorra utilitza l’euro, però no té accés al